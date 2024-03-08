Захарова допустила нанесение ударов по ядерным объектам США в Северной Европе

ЛК

Любовь Кузьмина

Не обязательно применения ЯО для демонстрации решимости российского руководства. Не обязательно на Новой Земле взрывать ядерную бомбу, этим никого уже не напугаешь. Небходимо врезать реально по самым ярым ястребам и агитаторам начала ядерной войны.Простыми конвенциональными зарядами. Мало одной ракеты? Запустить десять. Нельзя доводить ситуацию, заниматься потаканием и попустительством для тех, кто ратует за уничтожение человечества. Просто надо вовремя реагировать на подобные поползновения различных условных "Макронов".