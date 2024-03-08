Захарова: ЯО на севере Европы станет законной целью при столкновении РФ с НАТО Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью ВС РФ при столкновении России с НАТО.
Захарова допустила нанесение ударов по ядерным объектам США в Северной Европе
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Не обязательно применения ЯО для демонстрации решимости российского руководства. Не обязательно на Новой Земле взрывать ядерную бомбу, этим никого уже не напугаешь. Небходимо врезать реально по самым ярым ястребам и агитаторам начала ядерной войны.Простыми конвенциональными зарядами. Мало одной ракеты? Запустить десять. Нельзя доводить ситуацию, заниматься потаканием и попустительством для тех, кто ратует за уничтожение человечества. Просто надо вовремя реагировать на подобные поползновения различных условных "Макронов".
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1 час.
Nikolay Zakharov
Если известны силы наемников в кол-ве 3-х полков,то задача разведки и партизан, выявить места дислокации этих полков,и сделать как в Харькове.
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55 мин.
ninikooo Митусова
Просто вовремя посылать « приветики» тем, кто много хочет, но кроме неприятностей, ничего не получит. Так, « упреждающие» удары…
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50 мин.
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