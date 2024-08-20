❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои на всей протяженности фронта - что известно к исходу 19 августа 2024 года В Курской области на протяжении дня продолжались бои на различных участках фронта.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: бои на всей протяженности фронта - что известно к исходу 19 августа 2024 года В Курской области на протяжении дня продолжались бои на различных участках фронта.
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