Молох По мере того, как для вооружённых сил Украины (ВСУ) ухудшается ситуация на линии боевого соприкосновения (ЛБС), обстановка на улицах украинских городов всё сильнее начинает напоминать кадры из какого-то фильма антиутопии, фантастического фильма про вторжение инопланетян или вампиров, захвативших власть, фильмов, в которых идёт круглосуточная охота на людей, для того чтобы употребить их в пищу или принести в жертву Молоху.