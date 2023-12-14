Власти Армении проговорились об одном из пунктов мирного договора с Баку: "Армяне, приготовьтесь"

В МИД Армении признали, что сейчас идёт обсуждение на предмет отвода войск от госграницы с Азербайджаном13 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян признался, что Ереван и Баку обсуждают отвод войск от государственной границы.
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