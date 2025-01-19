The Walking Dead (Ходячие мертвецы). Конец сезона.На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика.
The Walking Dead . Конец сезона.
Комментарии
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Борис Тросницкий
Гр. Медведев не сказал главного: не вдаваясь в криминальные подробности создания ФРС, стоит отметить, что эта контора из 12-ти частных банков, фактически, является негласным собственником всех ресурсов США, ГОСУДАРСТВО США работает на эту контору и по ее заказам. Через свой доллар она является и «владельцем бОльшей части ресурсов планеты, и возомнила себя законным- по придуманным ей самой законам- владельцем планеты. С момента ее создания единственным действенным препятствием была Россия- то царская, то, в еще бОльшей степени, Советская. Теперь они решили это препятствие убрать и присвоить окончательно ресурсы России- Горбачев с Ельциным их вдохновили. Но всякое действие в природе встречает и противодействие. Теперь ждем не только внешнего, но и внутреннего. С нетерпением.
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14 час.
Александр Конкин
Он всегда и при Союзе был "ястребом", так что ничего удивительного не вижу!
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13 час.
Ваша Светлость
Медведев хоть и поздно но осознал всю пагубность дружбы с Западом. Здесь вариантов немного - либо они нас, либо мы их. Даже во времена СССР у нас с ними было "мирное сосуществование", а не мир. Только понимание неминуемого краха останавливало пиндосов и прочих жыдов от фатальной ошибки, это - СТРАХ!!! Потом пришёл пятнистый ублюдок, его сменил беспалый алкаш-дирижёр, во власть вползли воры-взяточники, всё это пагубно сказалось на уровне обороноспособности страны, мы позволили пиндосам войти в зоны наших интересов - БВ, Кавказ, Восточная Европа. Вот и получается, что звери почувствовали кровь и без серьёзных воздействий уже не обойтись. Так или иначе но расчехлять ядерные арсеналы придётся...
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12 час.
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