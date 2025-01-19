The Walking Dead . Конец сезона.

Борис Тросницкий Гр. Медведев не сказал главного: не вдаваясь в криминальные подробности создания ФРС, стоит отметить, что эта контора из 12-ти частных банков, фактически, является негласным собственником всех ресурсов США, ГОСУДАРСТВО США работает на эту контору и по ее заказам. Через свой доллар она является и «владельцем бОльшей части ресурсов планеты, и возомнила себя законным- по придуманным ей самой законам- владельцем планеты. С момента ее создания единственным действенным препятствием была Россия- то царская, то, в еще бОльшей степени, Советская. Теперь они решили это препятствие убрать и присвоить окончательно ресурсы России- Горбачев с Ельциным их вдохновили. Но всякое действие в природе встречает и противодействие. Теперь ждем не только внешнего, но и внутреннего. С нетерпением.

Александр Конкин Он всегда и при Союзе был "ястребом", так что ничего удивительного не вижу!