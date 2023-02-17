Темы дня

124 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сарматов
    Как же был прав Задорнов...!!!«Мы наконец пытае...
  • Нина Левченко
    🙃🤔«Мы наконец пытае...
  • Виктор В
    Первая  фраза, " мы, граждане Калининградской области".... Сразу видно укро-говно-вброс.«Привели на убой»...

В очередь на могилизацию...

В очередь на могилизацию...

"Присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать ее - 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх