Полицейские на Ямале получили премии за достижения

На Ямале определили победителей конкурса профессиональных достижений среди полицейских. За высокие показатели в работе и раскрываемость преступлений лучшие сотрудники получили премии из регионального бюджета, сообщила пресс-служба губернатора округа.
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