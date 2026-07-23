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Север Пресс

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Полицейские на Ямале получили премии за достижения

Полицейские на Ямале получили премии за достижения

На Ямале определили победителей конкурса профессиональных достижений среди полицейских. За высокие показатели в работе и раскрываемость преступлений лучшие сотрудники получили премии из регионального бюджета, сообщила пресс-служба губернатора округа.

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