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"Просто подтерлись и выбросили": Прозябающую в нищете Хаматову лишили последнего источника заработка

"Просто подтерлись и выбросили": Прозябающую в нищете Хаматову лишили последнего источника заработка

Все таки странные эти люди - звездные релоканты. Сперва бегут из России, променяв уважение поклонников, славу и заработки, на сомнительные западные плюшки, а затем всеми силами пытаются вернуть прежний образ жизни.

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