Почему я присматриваюсь к KGM Tivoli: корейская сборка и японский автомат за три миллиона

Рынок автомобилей в России за последние годы изменился настолько резко, что прежние ориентиры почти перестали работать.
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