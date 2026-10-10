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АвтоИдеи

153 подписчика

Почему я присматриваюсь к KGM Tivoli: корейская сборка и японский автомат за три миллиона

Почему я присматриваюсь к KGM Tivoli: корейская сборка и японский автомат за три миллиона

Рынок автомобилей в России за последние годы изменился настолько резко, что прежние ориентиры почти перестали работать.

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Новый комментарий от пользователя
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Миша Поляков

Реальный выбор для тех кто ищет замену Cretа! оригинальная Южнокорейская сборка, турбомотор на 163 л.с. и японский гидроавтомат Aisin это то за что действительно стоит отдавать три миллиона