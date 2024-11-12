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Царьград

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Мосты перекрыты, трасса заблокирована, люди рвутся в здание госбезопасности: Что происходит в Абхазии?

В Абхазии оппозиционные силы попытались прорваться в здание Службы государственной безопасности. В результате была перекрыта республиканская трасса, а два моста заблокированы тракторами.

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