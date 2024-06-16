Мәскәүдә Корбан бәйрәмендә 200 мең кеше катнашты

<p>Мәскәүдә Корбан бәйрәме планлаштырылганча узды, анда 200 меңгә якын кеше катнашты. Бу хакта РИА Новости башкаланың Милли сәясәт һәм төбәкара элемтәләр департаменты җитәкчесе<strong> Виталий Сучков</strong>ка сылтама белән хәбәр итә.
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