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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Мәскәүдә Корбан бәйрәмендә 200 мең кеше катнашты

<p>Мәскәүдә Корбан бәйрәме планлаштырылганча узды, анда 200 меңгә якын кеше катнашты. Бу хакта РИА Новости башкаланың Милли сәясәт һәм төбәкара элемтәләр департаменты җитәкчесе<strong> Виталий Сучков</strong>ка сылтама белән хәбәр итә.

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