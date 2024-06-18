Лучше поздно, чем никогда. Накануне краха Украины Польше посоветовали разобраться, кто ее настоящий союзник

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Комментарии
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slava axmetov
Сокращение личного состава Вооруженных Сил не вследствие у вольнения со службы а участие якобы уволенных кадровых военных непосредственно в боевых действиях на территории Укр.
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