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Google начала продавать Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в Play Store

Google начала продавать Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в Play Store

Также в каталоге устройств Play Store представлены Google Pixel 10a и Pixel 11 Pro Fold Google добавила в Play Store новый пункт «Покупка устройств» (Shop devices), который позволяет переходить к покупке смартфонов и других гаджетов прямо из магазина приложений.

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