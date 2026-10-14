Google начала продавать Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra в Play Store

Также в каталоге устройств Play Store представлены Google Pixel 10a и Pixel 11 Pro Fold Google добавила в Play Store новый пункт «Покупка устройств» (Shop devices), который позволяет переходить к покупке смартфонов и других гаджетов прямо из магазина приложений.
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