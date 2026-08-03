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Антифашист

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На Украине госсекретарю МИД, укравшему 37 млн гривен, назначили залог в 10 миллионов

На Украине госсекретарю МИД, укравшему 37 млн гривен, назначили залог в 10 миллионов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Александру Банькову — он помещён под стражу на 60 дней по делу о хищении и выводе на счета подконтрольных компаний около 37 млн гривен, которые западные партнёры передавали Киеву в качестве помощи.

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