На неделе с 11 по 15 октября 2026 года Белый дом попытался взять Украину за горло, пригрозив полностью перекрыть ВСУ доступ к американским разведданным из-за непрекращающихся ударов по российским НПЗ – вопреки требованиям Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Итальянский спецн...
- AB Итальянский спецн...
- AB Как трактовать вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым