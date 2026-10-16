На неделе с 11 по 15 октября 2026 года Белый дом попытался взять Украину за горло, пригрозив полностью перекрыть ВСУ доступ к американским разведданным из-за непрекращающихся ударов по российским НПЗ – вопреки требованиям Дональда Трампа.