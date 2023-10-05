Благодаря участию прокуратуры сирота из Старой Руссы получила квартиру

По обращению, поступившему с личного приема прокурора Новгородской области Сергея Швецова, Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав .
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