В Самаре полицейские и общественники регионального главка присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Самаре в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, полицейские и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области совместно с «Движением Первых» провели мероприятие с юными жителями региона.
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