В Краснодарском крае стартовали лично-командные чемпионаты МВД России по рукопашному бою

Город-курорт Анапа в очередной раз стал эпицентром спортивной жизни страны. Здесь, в ЛОК «Витязь» сегодня дан старт лично-командным чемпионатам по рукопашному бою в рамках Спартакиады МВД России, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.