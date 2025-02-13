БлокнотРУ Украине со всех сторон намекают — её судьба решена и нечего сопротивляться. Синхронные заявления о том, что часть Украины или вся она может стать Россией прозвучали и у нас, и на Западе.
Трамп вынес приговор Украине: «Когда-нибудь она станет русской»
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Да, план Евреев сделать Украину землёй обетованной провалился окончательно, хотя их в......к Зеля и старался. И всё-ведь шито-крыто, евреи вроде и ни при чём, помогал старый американский идиот. А шайка-то одна. Трамп, по моему, весь этот план, сам того не понимая(а может и зная) разрушил, своими заявлениями. Он ведь не дурак, понимает, что случись подобное, плохо придётся самой Америке, где еврейская мафия почище чем у нас. Скажите, что такого быть не может, ан нет, возможно всё. Конечно это моё мнение, но оно имеет право быть. Что-то просто пошло не так, как планировали.
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13 час.
Александр Шипилов
Только безоговорочная капитуляция, и как таково Украины как государства не было и её не должно быть! Как Путин говорил если Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от РФ без всяких референдумов, Вы (украинцы) отрицаете Ленина, уничтожаете все памятники, обелиски, названия улиц, значит Вы отрицаете всё что он сделал. Хорошо так и будет( Украины не будет). Ещё -"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий" Осуждая советское прошлое и героизируя нацистов, Украина лишается полученных по итогам войны преимуществ. Так что не было Украины и не должна быть. ВСЁ!!!!!!!
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11 час.
Семен Демин
Украина полностью России, Канада - США. Мы не возражаем.
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6 час.
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