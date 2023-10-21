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Закон и Порядок

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Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН: Америке устроили полный бойкот

Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН: Америке устроили полный бойкот

После отказа Совбеза ООН принимать российский проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне столкновения Израиля и Палестины постпред РФ в ООН Василий Небензя не стал молчать и принялся публично отчитывать представителей так называемых стран коллективного Запада, поскольку именно их голоса поставили крест на спасении страдающего населения Газы.

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ВГ
Виктор Гутман
Обнадеживающий симптом!
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15 час.
Анфиса Иванова
Ну молодцы, что тут ещё скажешь!!!
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15 час.
Леонид Руси
Яркое доказательство сатанинской и педерастической политики запада и её сателитов
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15 час.

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