Небензя заставил посла США зачитывать свой доклад, глядя на спины членов Совета ООН: Америке устроили полный бойкот

После отказа Совбеза ООН принимать российский проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне столкновения Израиля и Палестины постпред РФ в ООН Василий Небензя не стал молчать и принялся публично отчитывать представителей так называемых стран коллективного Запада, поскольку именно их голоса поставили крест на спасении страдающего населения Газы.
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