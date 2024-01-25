Полковник Туманов под минометным обстрелом спас сослуживцев из горящего авто

На одном из тактических направлений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения полковник Сергей Туманов заметил, как на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел украинских боевиков.
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