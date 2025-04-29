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Парламентская газета

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Отцов детей-инвалидов просят освободить от призыва

Отцов детей-инвалидов просят освободить от призыва

Российским мужчинам, которые заняты постоянным уходом за своим ребенком с инвалидностью, предлагают дать право на освобождение от призыва на военную службу, пока ребенок не достигнет восемнадцатилетнего возраста.

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