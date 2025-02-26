В США через две недели начнут продажу «золотых» ВНЖ за пять миллионов долларов

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в Соединенных Штатах Америки через две недели стартует продажа «золотых» видов на жительство (ВНЖ), которые можно будет приобрести за пять миллионов долларов.
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