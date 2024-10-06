«Извините, мы так не повторим»: зачем нам нужны извинения мигрантов

Виктор Борисов

Даже в малых городах они на каждом шагу. Впечатление, что какой-то кишлак переселился. Раньше они как-то не выделялись одеждой, а сейчас прямо демонстративный показ кишлачной моды с добавлением арабского экстремистского налёта. В прошлые годы была часть тех, кто работал сезонно, так что сезонники есть и сейчас, вот они и уезжают. А в общем количество азиатов увеличилось очень заметно. Начиная с конца 80 - х годов они твердили нам, зачем мы приехали, ведь это ИХ земля. Но мы несли им цивилизацию : строили современные города, предприятия, больницы, школы, дороги, каналы, электростанции и так далее. Без нашего труда они жили бы на уровне нынешнего Афганистана. Они все восприняли американскую, западную пропаганду, что все они "великие" нации, и только русские - нация рабов. Вот и мнят все себя великими, а без русских все у них рухнуло, свои власти заботятся только о личных богатствах, да все ещё требуют от России и денег, и стройки новых предприятий и прочего. Сделали собственных людей "лишними" . Вот теперь НАМ НАДО СПРАШИВАТЬ ЭТИХ МИГРАНТОВ : ЗАЧЕМ ТЕПЕРЬ ВЫ ПРИЕХАЛИ НА НАШУ ЗЕМЛЮ? МЫ НЕСЛИ ВАМ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ, А ВЫ НЕСЁТЕ ДРЕМУЧИЙ КИШЛАК. Мы делали образованных людей, а теперь к нам едут те, кто может работать метлой или быть подсобным рабочим. Мы им строили города, а они здесь ЗАХВАТЫВАЮТ НАШИ ГОРОДА. Да ещё с высокомерием "высшей" нации относятся к нам. То, что им всем подряд дают гражданстао, вряд ли службы решились на это самостоятельно, видимо была команда сверху. Русские - это нация, которая НИКОГДА НЕ ПОРАБОТАЛА ДРУГИЕ НАРОДЫ. НО СЕЙЧАС МЫ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО НАС СОБИРАЮТСЯ ПОРАБОТИТЬ. В России есть уже целые отрасли, куда русским "вход воспрещён", то есть русских не берут на работу : строительство, торговля, такси, курьерская служба, ЖКХ..... Мыслимо ли такое, чтобы коренной народ подвергался ДИСКРИМИНАЦИИ в собственной стране?! И это делают нынешние власти сами. Русских обрекают на безработицу, нищету, вымирание. Это уже статистический факт : снижение численности населения около 33 миллионов, а русских - на 22 млн человек стало меньше. Дают гражданство чужим, с радикальной, экстремистской идеологией - для ЗАМЕЩЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА. Без команды сверху вряд ли решились бы так массово это делать. Это не просто коррупция - это такая политика влаcти