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EUROVIEW

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Германия рассматривает финансирование британской ядерной программы на фоне сомнений в гарантиях США

Бер­лин обсуж­да­ет воз­мож­ность вло­же­ния средств в про­грам­му ядер­но­го сдер­жи­ва­ния Вели­ко­бри­та­нии, посколь­ку евро­пей­ские чле­ны НАТО всё чаще выра­жа­ют сомне­ния в надёж­но­сти аме­ри­кан­ских гаран­тий без­опас­но­сти.

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