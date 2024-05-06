Москва предоставила более 120 га земли для масштабных инвестпроектов

В начале 2024 года правительство Москвы предоставило инвесторам участки земли на общую площадь почти 700 тысяч квадратных метров для строительства новых промышленных, коммерческих, спортивных и других объектов.
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