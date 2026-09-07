XX гасыр татар винилын Казандагы музыкаль кичәдә тыңларга мөмкин булачак

«Миллиард.Татар» 8 сентябрьдә XX гасыр татар эстрада музыкасына багышланган музыка кичәсенә чакыра. Катнашучылар узган гасыр татар композицияләрен винил пластинкаларда тыңлый һәм милли эстраданың үсеш тарихы турында белә алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым