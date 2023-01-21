Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Служба пожаротушения Свердловской области отмечает полувековой юбилей

Служба пожаротушения Свердловской области отмечает полувековой юбилей

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области состоялось торжественное мероприятие по случаю 50-летия со дня образования службы пожаротушения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх