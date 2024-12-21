ДТП в Севастополе: автоледи сбила 50-летнего пешехода

В Севастополе на улице Вакуленчука, возле дома № 10, легковушка сбила человека.«50-летняя женщина-водитель, управляя легковым автомобилем Mitsubishi, произвела наезд на 50-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в нарушение ПДД», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю, отметив, что.