Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    всех черножопых повеситьНелегалов отпусти...
  • Авас Анекак
    да вешать надо черожопых всехВ Зауралье массов...
  • Виктор Гайдуков
    Давно бы уж пора разобраться с этими так называемыми иноагентами. Они же явные враги России.Иноагентам запрет...

Нелегалов отпустили, а женщину паковали всем патрулём: Полиция боится мигрантов и отыгрывается на русских

Нелегалов отпустили, а женщину паковали всем патрулём: Полиция боится мигрантов и отыгрывается на русских

Царьград Коллаж Царьграда Пока в одной части столицы России полицейские "великодушно" отпустили на волю более сотни мигрантов-нелегалов, в другой беспредельно жёстко задержали маму с ребёнком за попытку доехать до детского садика на самокате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Все зависит от главы любого органа,как говорят&quot;Рыба гниет с головы&quot;,так и у нас все зависит от головы,это закон управления!
Ответить
12 час.
Alex Nемо
Правоохренителей нужно убирать из органов! В первую очередь тех кто себя замарал контактами с диаспорами. В любой форме!
Ответить
10 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
Ответить
1 час.
наверх