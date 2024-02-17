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Третьеклашка из Омска чуть не погиб под молотком бабушки

Третьеклашка из Омска чуть не погиб под молотком бабушки

В Омске бабушка бросилась с молотком на спящего внука. Мальчика спасли вовремя подоспевшие родители, однако женщина решила пойти еще дальше и попыталась прирезать уже свою мать – прабабушку пострадавшего.

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