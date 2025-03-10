Вред как от сигарет: почему сосиски разрушают здоровье

Когда совсем нет времени готовить, сосиски с гарниром — идеальный вариант для быстрого перекуса. И хотя производителей часто ловят на отнюдь не мясном составе полуфабрикатов, почти у каждого в морозилке на всякий случай можно найти пачку сосисок, а то и две.
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