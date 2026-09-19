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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сеул (WTA). Корнеева начнет матчем с Савангкаев, Захарова – с Остапенко, Рахимова встретится с Полиной Кудерметовой

Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Сеуле, который начнется 21 сентября. Алена Остапенко (1, WC) сыграет с Анастасией Захаровой , Камилла Рахимова (8) – с Полиной Кудерметовой .

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