В офисе Зеленского рассказали о призывах Европы к переговорам с РФ

В Европе звучит множество голосов, призывающих Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом 25 февраля в интервью испанской газете El Mundo заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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