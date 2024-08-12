Россия под атакой: Союзники по ОДКБ обязаны вмешаться. Придут ли казахи, киргизы, таджики и армяне на помощь?

Согласно уставу Организации договора коллективной безопасности, каждая из стран объединения должна прийти на помощь нам или Белоруссии после прямой агрессии Украины.
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