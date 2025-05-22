Ван И будет председательствовать на 3-й встрече глав МИД Китая и островных государств Тихого океана

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И будет председательствовать на 3-й встрече министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана, которая пройдет в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/ с 28 по 29 мая.