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Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах

Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах

Президент РФ на днях заявил, что российские войска находятся уже в 10,5 километрах от города Сумы. По словам Путина, ВС РФ продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

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