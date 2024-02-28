Собчак показала коллекцию брендовых сумок в гардеробе

Российская телеведущая Ксения Собчак показала коллекцию брендовых сумок в своем гардеробе. На размещенном снимке 42-летняя знаменитость позировала в черном классическом костюме с водолазкой в тон на фоне гардеробной с многочисленными аксессуарами на полках.
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