Докатился скандал с прослушкой офицеров Люфтваффе и до британских масс-медиа… Ну как докатился – весьма аккуратно, как отполированный колобок, без всяких неудобных шероховатостей, как то обсуждения самого факта планирования нанесения удара по гражданской инфраструктуре государства, с которым Германия в состоянии войны НЕ находится и переложения «ответственности» на «англоговорящих» коллег, которых вна Украине много и которых не жалко… Источник фото: РБК Вообще, смешно, конечно… Обсуждается вопиющий факт.
Послание российских разведчиков немецким властям
Комментарии
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Стефания Новак
Пока не получат по мордам, все бесполезно! Иначе придется брать Рейхстаг опять!
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14 час.
Евгений Сорокин
Задолбали полководцы диванные...
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14 час.
Иванов Иван
Надо ещё какой нибудь разговор наших военных в сеть слить, чтоб на западе дифицит памперсов случился
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12 час.
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