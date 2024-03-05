У Бабруйскай гарадской бібліятэцы прайшоў літаратурны вечар.

У Бабруйскай гарадской бібліятэцы №8 імя Ефрасінні Полацкай адбыўся літаратурны вечар з удзелам Міколы Давідовіча, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтара каля дваццаці кніг публіцыстыкі і мастацкай прозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии