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Наследник внушительного состояния и одноклассник Уильяма: вот с кем Кейт Миддлтон закрутила роман в отместку мужу

Наследник внушительного состояния и одноклассник Уильяма: вот с кем Кейт Миддлтон закрутила роман в отместку мужу

Кейт Миддлтон, ныне герцогиня Кембриджская и мать троих детей, оказалась не такой уж и тихоней, как может показаться на первый взгляд.

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