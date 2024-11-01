Ignio.com Дева. Еженедельный эротический гороскоп за 4 - 10 ноября

Ваше желание знать все и обо всех может сослужить сегодня вам весьма недобрую службу. Вы можете стать свидетелем каких-либо «непристойных» событий или же аморальных действий со стороны вашего «ближнего», будь то родственник, коллега или просто шапочный знакомый.
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