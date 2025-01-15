Bloomberg объяснил, зачем США повторно внесли крупнейшие российские банки в санкционный список

Администрация Байдена приняла меры в среду, чтобы усложнить избранному президенту Дональду Трампу снятие некоторых санкций с России, в качестве прощальной меры за несколько дней до прихода к власти новой команды, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)