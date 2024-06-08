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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» разочаровал Кьезу. Вингер несчастен и считает, что его не хотят видеть в клубе, а к другим игрокам относятся лучше

Как пишет Calciomercato.com, вингер считает, что его не хотят видеть в команде. «Ювентус» его разочаровал.

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