В Марселе полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих

Правоохранители во французском Марселе применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих старшеклассников, передает радиостанция Franceinfo, ссыласья на участников акции.
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