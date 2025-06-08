Ночная попытка атаки ВСУ на Москву: беспилотники летели с трех сторон

Атаке подверглись несколько регионов России, самая масштабная была на Тульскую область, город Новомосковск, где в результате падения обломков загорелся один из цехов химкомбината «Азов» - предприятие потушили еще ночью, есть двое пострадавших.
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