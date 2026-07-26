20 июля 2026 года Владимир Путин подписал указ, который впервые на высшем уровне закрепил особый статус учителя в России.
Особый статус учителя: Путин подписал указ, который наконец-то поставит на место разнузданных хамов
Комментарии
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Галина Скрипник
Ты - да. Пустышка фейковая.
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1 м.
Галина Скрипник
Со зрением плохо - обращайтесь к офтальмологу.
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1 м.
Taurus Zmei
Обоснуй. Когда тебе плюнут в рожу, ты пойдешь бесплатно в музей утираться и получишь бесплатную консультацию. А как накажут хулигана? Получится так же как и защита медиков, закон о курении. Когда нет механизма исполнения закона, это пустышка. А строить из себя цербера на страже власти, так они в тебе не нуждаются, если только ты не "кремлебот на службе". ЖИВИ, ДЫШИ, ЛЕТАЙ!!! (Не переборщи с дозой )
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1 м.
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