Особый статус учителя: Путин подписал указ, который наконец-то поставит на место разнузданных хамов

Taurus Zmei

Обоснуй. Когда тебе плюнут в рожу, ты пойдешь бесплатно в музей утираться и получишь бесплатную консультацию. А как накажут хулигана? Получится так же как и защита медиков, закон о курении. Когда нет механизма исполнения закона, это пустышка. А строить из себя цербера на страже власти, так они в тебе не нуждаются, если только ты не "кремлебот на службе". ЖИВИ, ДЫШИ, ЛЕТАЙ!!! (Не переборщи с дозой )