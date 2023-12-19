Новогодний маразм: на Украине будут отлавливать и наказывать аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

ИА "Антифашист". Украинский парламентский журналист, экс-депутат сельсовета и экс-главный редактор грантоедского стукаческого движения «Честно» Ирина Федорив написала донос в СБУ на новогодние декорации в посёлке Коцюбинское Киевской области, где установили новогоднюю ёлку, украсив её рисунками из мультфильма «Маша и медведь», а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой.
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