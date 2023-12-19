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Медвежий угол

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Новогодний маразм: на Украине будут отлавливать и наказывать аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Новогодний маразм: на Украине будут отлавливать и наказывать аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

ИА "Антифашист". Украинский парламентский журналист, экс-депутат сельсовета и экс-главный редактор грантоедского стукаческого движения «Честно» Ирина Федорив написала донос в СБУ на новогодние декорации в посёлке Коцюбинское Киевской области, где установили новогоднюю ёлку, украсив её рисунками из мультфильма «Маша и медведь», а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
А Киев, между тем, уходит под воду…. Хотя, карп небесная неподвластна ни раде, ни президенту…
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Ну что сказать, просто долбо.. ы, как и эта шалава с кликухой фидорИв ...
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2 час.
Лариса Сауляк
Слава Богу, что о Святом Николае вспомнили! А в целом, все печально и &quot;гореруководители&quot;, и их политика!
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56 мин.

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