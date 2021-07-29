Лазарев Юрий картины художника-славяниста

ЭксклюзивЛазарев Юрий картины художника-славянистаhttps://artsgtu Художники, которые обращаются к истории своей страны, заслуживают особого внимания и даже поощрения.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПсихоэнергетическое проявление АНАХАТА чакры Сострадание Первую наружную энергетическую спираль чакры составляет вселенская стихия СОСТРАДАНИЕ. Сострадание — это способность соизмерять состояние другого человека (по всем чакрам) со своим состоянием (по всем чакрам), не отождествляясь. В качестве этой энергии заложено ПРИЯТИЕ всего того, что происходит с другим, приятие его состояний и действий. Приятие, с точки зрения того, что эти проявления человека не есть искомое состояние или действие сущности человека, а что это — лишь определенный этап на пути приобретения этим человеком опыта. Приятие — с точки зрения осознания человеком поэтапности духовного развития другого. Здесь нет места меркам хорошо/плохо, а есть осознание того, что сейчас человек проявляется в определенном поведении и состоянии, соответствующем определенному уровню его духовного развития. Человек как-либо себя ведет не потому, что он плох или хорош, а потому, что на данный момент его жизни, он не может по другому себя повести, вследствие своего уровня осознанности. Качество Сострадание открывается в человеке путем длительного приобретения опыта души. Установка на приятие любой ситуации, как учебной, — уже есть некий ускоренный процесс приобретения этого опыта. Стихия Сострадание проявляется на Земле в определенных энергиях, которые у человека проявляются в следующих психоэнергетических качествах и свойствах: - сострадание (именно так, как описание выше); - приятие; - открытость (нет вопроса принимать или не принимать, а первоначальная открытость на людей, на все сущее, на все их качества и проявления). Вследствие того, что энергии на Анахата чакре относятся к миру СОСТОЯНИЙ, то приведение примеров на поведении и определение обратных качеств, которые легко определялись на Манипура чакре (т. е. в сфере действий), здесь затруднительно, а если где-то и возможно, то в очень грубом приближении.Валентина ГицбаЮрий, спасибо, что знакомишь с удивительными людьми и нашей историей!!!Комментировать
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