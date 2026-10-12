Восемь омичей наказали за публикацию фото и видео с БПЛА. По уточненным данным, которые публикует «Коммерсантъ» после атаки беспилотников 8 октября силовики привлекли к административной ответственности шестерых жителей Омской области.
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